Si tuffa in acqua a Venezia dalla cima di un palazzo

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - E' diventato virale il video, postato stamane in rete, che mostra un uomo a Venezia che si tuffa nel rio adiacente San Pantalon, alle spalle di Campo Santa Margherita, dalla cima di un palazzo. Le immagini lo mostrano gettarsi da una altezza considerevole e risalire a riva dove lo attende una seconda persona che gli porge un asciugamano.

Nell'audio si sentono i commenti stupiti dei residenti, ormai abituati a bravate del genere.

Immediato il commento con un tweet del sindaco, Luigi Brugnaro. "A questo soggetto - dice - bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto - conclude - che faceva il video cretino per i social".

