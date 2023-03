Metti una sera a cena coi cinghiali, è successo a S. Margherita

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 24 MAR - A cena coi cinghiali in un ristorante del porto a Santa Margherita Ligure.

È successo ieri sera a una coppia di stranieri che si è vista spuntare sul tavolo il muso di due cinghiali.

In un video, caricato su Facebook da un operatore portuale della zona, si vedono diversi ungulati che transitano sulla banchina a pochi metri dal tavolo del ristorante; uno di loro si ferma e con il muso ispeziona il tavolo in cerca di cibo; un altro, più spregiudicato, si alza su due zampe e con la bocca afferra la tovaglia tirandola a sé e facendo cadere per terra piatti e bicchieri.

Non è insolito incontrare famiglie di cinghiali in riva al mare, soprattutto in quella zona da cui partono i sentieri per il monte di Portofino; più insolito è il comportamento che questi animali hanno avuto nell'occasione: per niente impauriti della presenza dell'uomo e disposti a tutto pur di accaparrarsi qualcosa da mangiare. (ANSA).