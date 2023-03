Domani corteo anarchici, già in atto controlli a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - E' già in atto a Venezia il piano di controllo e prevenzione delle forze dell'ordine in vista del corteo dei gruppi anarchici domani in città.

Un ingente dispiegamento di polizia e carabinieri, con molti automezzi, è presente nei punti strategici di accesso alla città lagunare. All'imbocco del Ponte della Libertà, l'unico collegamento viario tra Mestre e Venezia, è in corso un pre-filtraggio a vista, veicolo per veicolo, da parte della polizia. Il tempo d'attesa per chi si sta recando nella città storica in auto è di circa mezzora. Pattuglie sono all'opera anche nelle stazioni ferroviarie. (ANSA).