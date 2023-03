È annegato il bimbo di 4 anni scomparso, trovato corpo nel fiume

(ANSA) - VILLANOVA DEL GHEBBO, 22 MAR - È morto annegato nel fiume Adigetto il bambino di 4 anni del quale si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri, a Villanova del Ghebbo (Rovigo).

I vigili del fuoco, che hanno proseguito nelle ricerche anche dopo l'arrivo del buio, hanno individuato il corpicino poco prima della mezzanotte, mentre in gommone compivano l'ennesima perlustrazione del tratto di fiume. Il piccolo era in galleggio a circa 700 metri dal punto in stava giocando sulla riva quado è scomparso. Ancora da accertare la dinamica della tragedia.

(ANSA).