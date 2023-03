Omicidio Bricca, padre e figlio sospettati di essere i killer

(ANSA) - ALATRI, 20 MAR - Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono sospettati di essere i due uomini che ad Alatri, in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola verso il 18enne Thomas Bricca, raggiungendolo alla fronte con uno di questi e riducendolo in fin di vita la sera del 30 gennaio scorso. Il giovane morì il 2 febbraio all'ospedale San Camillo di Roma.

Nella ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Frosinone, padre e figlio erano sullo scooter: al procuratore capo di Frosinone Antonio Guerriero ed al sostituto Rossella Ricca gli investigatori hanno specificato anche chi dei fosse alla guida del mezzo e chi impugnasse l'arma. Ma sui particolari vige il riserbo più assoluto.

I carabinieri di Alatri avevano concentrato da subito la loro attenzione su Mattia e Roberto Toson, alla luce delle dichiarazioni raccolte dai testimoni oculari. Mattia Toson era stato interrogato per sei ore e poi rimandato a casa la mattina del 27 febbraio scorso. Il padre Roberto non risulta sia mai stato interrogato. Padre e figlio sono assistiti dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia. (ANSA).