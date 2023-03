Valanga a Courmayeur, due dispersi

(ANSA) - AOSTA, 19 MAR - Due sciatori sono dispersi sotto la valanga che si è staccata in un canalone della val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che sono in buone condizioni e hanno riferito dei due dispersi. La comitiva proviene dal nord Europa. Le operazioni di ricerca proseguono. Vista una temporanea schiarita il Soccorso alpino valdostano tenterà un avvicendamento in elicottero.

