Napoli-Eintracht: in corso il trasferimento dei tifosi tedeschi

E' in corso dalla scorsa notte a Napoli il trasferimento dei tifosi tedeschi che avevano alloggiato nell'hotel Continental del lungomare della città. I supporter dell'Eintracht vengono fatti salire a bordo dei bus che li trasporteranno verso Salerno, Roma e l'aeroporto di Capodichino per poi raggiungere le loro rispettive destinazioni.



Le forze dell'ordine, con uno schieramento massiccio di uomini e mezzi, hanno bloccato nella notte le strade di accesso agli ingressi dell'hotel dove si trovano i tifosi tedeschi. In via Chiatamone, in particolare, in precedenza c'era stato un tentativo di assalto respinto. La zona è stata sorvolata da un elicotteroi.