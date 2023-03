Famiglie delle vittime e superstiti di Cutro domani da Meloni

(ANSA) - CROTONE, 15 MAR - Dopo l'iniziale diniego di alcuni giorni fa, alcuni familiari delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro e superstiti hanno deciso di accogliere l'invito della premier Giorgia Meloni e domani saranno a Roma per incontrarla. Lo hanno riferito gli stessi, tramite i loro avvocati. Al momento, sarebbero una trentina le persone che hanno manifestato l'intenzione di andare a Palazzo Chigi. In queste ore la Prefettura di Crotone sta raccogliendo le adesioni. Secondo quanto si è appreso - ma la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente - i familiari delle vittime e dei superstiti potrebbero arrivare a Roma con un C130 della Difesa. (ANSA).