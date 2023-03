La Casa delle farfalle vola per il ventesimo anno

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAR - Il 18 di marzo saranno riaperte al pubblico, per il ventesimo anno, le serre tropicali della Casa delle farfalle di Bordano (Udine), visitabili tutti i giorni fino a ottobre, luogo per eccellenza dove ammirare questi animali e le piante a corredo.

Alla Casa delle farfalle si fa anche ricerca collaborando con le università; si pubblicano volumi divulgativi e specialistici; si fa educazione alla natura e alla sostenibilità, con scuole, italiane e straniere; si producono documentari e video divulgativi ed è stato infine inaugurato il primo museo di Scienze Naturali interamente dedicato alle farfalle e alle falene.

La nuova stagione prevede, tra l'altro, un convegno sullo sviluppo del turismo nelle zone marginali o nei piccoli borghi; il progetto PolliNation, per sensibilizzare sull'impollinazione e promuovere una nuova concezione di verde urbano che abbini a un fattore estetico la conservazione della biodiversità.

Stefano Dal Secco, presidente della cooperativa Farfalle nella testa, che gestisce la Casa delle farfalle: "Per la prima volta, quest'anno i visitatori potranno fare un percorso esterno: abbiamo allestito prati e aiuole con piante e arbusti autoctoni, e lo usiamo come pretesto per raccontare storie di animali e di piante e della loro evoluzione comune". Sono previste infine una grande festa estiva (22-23 luglio) ed eventi-concerto. (ANSA).