Lazio: ultimi ritocchi per la giunta, squadra di Rocca in arrivo

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Cambiamenti dell'ultimo minuto per la giunta del Lazio di Francesco Rocca. Infatti sarebbe fuori dalla squadra del neo governatore Fabio Tagliaferri, uomo FdI di Frosinone. Potrebbero esserci anche cambiamenti in Forza Italia: al posto di Maria Spena, data fino a ieri praticamente per certa, potrebbe entrare in giunta Luisa Regimenti sempre con la delega alla scuola. La squadra di Rocca, in ogni caso, sarebbe praticamente pronta. Sempre con sei assessori a FdI, due alla Lega e due a Forza Italia. E la delega alla Sanità in capo al governatore.

Fratelli d'Italia ha inoltre indicato il nome di Antonello Aurigemma come presidente del consiglio regionale del Lazio. Da quanto si apprende, questa mattina, alla sede del partito in via della Scrofa, si sono riuniti i 22 consiglieri eletti alla presenza di Paolo Trancassini e di Arianna Meloni. (ANSA).