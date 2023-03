Auto contro albero: funerale laico per Eralda Spahillari

(ANSA) - TREVISO, 11 MAR - Al Palasport di Ponte di Piave (Treviso) una folla commossa di circa 500 persone ha salutato per l'ultima volta Eralda Spahillari, la 19enne morta nell'incidente avvenuto sabato notte 4 marzo a Gorgo al Monticano.

Per il rito laico tutti si sono raccolti attorno ad una bara bianca coperta di fiori dello stesso colore ed una rosa rossa di vetro. Davanti i genitori e i due fratelli, Floria ed Erind, della ragazza. La bara bianca è stata portata all'interno della struttura dai suoi familiari e dal padre del ragazzo di Eralda che guidava la Bmw 420 schiantatasi contro un platano. Una cerimonia laica che ha dato la possibilità agli amici e parenti della 19enne di salutarla. Al termine sono stati lasciati volare dei palloncini Per l'altra vittima dello schianto, la 16enne Barbara Brotto, le esequie si terranno lunedì 13, alle ore 15, nel Duomo di Oderzo (Treviso). (ANSA).