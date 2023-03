Uomo ferito in strada da colpo di pistola,aggressore in fuga

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAR - Un uomo è stao ferito alla schiena da un colpo di pistola sparato da uno sconosciuto che poi è fuggito. E' accaduto in una strada di Lonigo, nel Vicentino. La vittima, secondo le prime informazioni in gravi condizioni, è stata soccorsa e portata in ospedale. Sul posto si trovano i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze sull'agguato. Non si conosce, al momento, l'identità della persona rimasta ferita. (ANSA).