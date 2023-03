8 marzo: Csm si apre con applauso a presidente Cassazione

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Un applauso di benvenuto alla prima donna presidente della Cassazione Margherita Cassano, che oggi per la prima volta si è insediata a Palazzo dei marescialli, dove è componente di diritto. Si è aperta così la seduta del plenum del Csm. "Non c'è davvero modo migliore per celebrare il primo plenum della prima presidente donna della Cassazione proprio il giorno dell'8 marzo" ha detto il vicepresidente Fabio Pinelli ,invitando i consiglieri a estendere l'applauso a tutte le donne. (ANSA).