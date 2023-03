Trovati corpi poliziotto-eroe ed anziano caduto nel fiume

(ANSA) - PADOVA, 04 MAR - Sono stato recuperati, poco fa, a Anguillara (Padova) i corpi di un 70enne finito ieri con l'auto nel fiume Gorzone e del poliziotto che si era tuffato per salvarlo. Lo apprende l'ANSA dai vigili del fuoco. Le due vittime erano in un punto seminascosto del fondale, a una decina di metri da dove si era inabissata l'auto. L'agente, hanno spiegato i soccorritori, tratteneva ancora vicino a se' il corpo dell'automobilista, che evidentemente era riuscito a raggiungere e a far uscire, all'abitacolo. Le ricerche condotte ieri fino a tarda sera non avevano permesso di individuarli a causa della scarsissima visibilità sul fondale. (ANSA).