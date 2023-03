Grecia: scoppiano le proteste dopo il disastro ferroviario

Esplode la rabbia in Grecia per l'incidente ferroviario che ha provocato la morte di oltre 40 passeggeri, la maggior parte studenti che tornavano a Salonicco dopo il carnevale ortodosso. Lo riporta la Bbc. Manifestanti si sono scontrati con la polizia davanti alla sede della Hellenic Train ad Atene, la compagnia responsabile della manutenzione delle ferrovie greche. Proteste anche a Salonicco e nella città di Larissa, vicino a dove è avvenuto il disastro di ieri notte.

Fuori da un ospedale dove sono stati portati i feriti, è stato appeso uno striscione per denunciare che eventuali carenze del sistema ferroviario saranno coperte dall'indagine in corso.

(ANSA).