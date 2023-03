Naufragio di migranti a Crotone, atteso Mattarella. Oggi andrà anche Elly Schlein

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiava un gruppo di migranti. Il naufragio ha provocato la morte accertata, al momento, di 67 persone ed un numero ancora imprecisato di dispersi. Della visita del presidente Mattarella, di cui mancano al momento i particolari, si è appreso da fonti locali. Il Capo dello Stato, secondo quanto si è appreso, si dovrebbe recare al Palasport, dove sono allineate le bare delle vittime del naufragio per la camera ardente. Anche la segretaria del Pd Elly Schlein oggi sarà a Crotone, insieme a una delegazione di parlamentari dem. Anche Schlein si recherà al PalaMilone. "Non rilascerà dichiarazioni alla stampa", comunica in una nota il Partito Democratico.

A Crotone il giorno del dolore e della preghiera