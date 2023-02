Ubi: iniziato a Brescia il processo d'appello per 11 imputati

(ANSA) - BRESCIA, 28 FEB - È iniziato stamani davanti alla corte d'appello di Brescia il processo per la vicenda Ubi a carico di undici imputati assolti in primo grado "perchè il fatto non sussiste" per il reato di ostacolo della vigilanza.

Il procuratore generale, rappresentato dal pm di Bergamo Paolo Mandurino che ha chiesto e ottenuto di essere applicato al processo d'appello, ha chiesto la rinnovazione dibattimentale per sentire testimoni che secondo il pm non sono stati presi in considerazione nella sentenza del tribunale di Bergamo.

Le difese degli imputati - tra cui Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo - si sono opposte alla richiesta. La Corte, presieduta da Giulio Deantoni, si è ritirata per decidere. In primo grado erano 31 gli imputati e il processo si era chiuso con l'assoluzione per 30. (ANSA).