Medico visita Cospito 'è gravemente denutrito'

"Parametri vitali tengono ma siamo in presenza di una grave denutrizione. In questo momento assume solo acqua, zucchero e sale e da ieri ha sospeso integratori". E' quanto ha comunicato il consulente medico al difensore di Alfredo Cospito dopo averlo visitato oggi nell'ospedale San Paolo di Milano. "La situazione ancora tiene ma potrebbe aggravarsi di giorno in giorno alla luce della sospensione degli integratori", ha aggiunto il medico.

E' stato visitato stamani dal suo medico di fiducia Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 4 mesi e che ha sospeso pure l'assunzione di integratori da ieri sera, dopo aver saputo della sentenza della Cassazione che ha confermato per lui il regime carcerario del 41bis. Il medico Andrea Crosignani lo ha visitato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, dove l'anarchico è ricoverato, sempre in regime di 41bis, da due settimane.

Da quanto si è saputo da ambienti giudiziari, le sue condizioni sono comunque stabili al momento e non sono state segnalate criticità. È costantemente monitorato. Cospito è tornato ad alimentarsi solo con acqua, sale e zucchero, mentre ha sospeso l'assunzione di potassio e altri integratori. Integratori che, assieme a qualche altro alimento, avevano fatto lievemente migliorare il quadro clinico negli ultimi giorni. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un suo rientro nel carcere di Opera, ma questa possibilità ora sembra allontanarsi, dato l'inasprimento del digiuno.

"Lui sciopera per la fame contro il 41 bis? Faccia pure, libero di farlo, non cediamo ai ricatti e non sentiremo la sua mancanza". Lo afferma, riferito ad Alfredo Cospito, il deputato di Forza Italia Flavio Tosi (FI). "Un plauso alla Cassazione - aggiunge - che ha confermato che lo Stato c'è e non si piega a un delinquente. Non si può arretrare davanti a uno che ha provato a compiere una strage e a sfidare le Istituzioni". Tosi dice di auspicare che "adesso scenda il sipario mediatico su Cospito, prima si smette di parlarne e meglio è per tutti. Il Governo ha dimostrato fermezza e coesione, non si cede di un passo ai criminali".