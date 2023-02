Caso Cospito: attesa la decisione della Cassazione

E' in corso da questa mattina alle 10 la camera di consiglio dei giudici della prima sezione penale della Cassazione che devono decidere, tra gli altri casi, anche quello del ricorso della difesa del detenuto anarchico Alfredo Cospito che chiede la revoca del 41 bis e che da circa 4 mesi è in sciopero della fame. Oltre al caso di Cospito, gli ermellini devono decidere 67 ricorsi. Se ne occupano due diversi collegi.

Cospito, sit-in degli anarchici davanti alla Cassazione





I supremi giudici sono chusi in camera di consiglio e l'accesso è presidiato dalla forza pubblica che allontana chi si avvicina.

La camera di consiglio non è partecipata, né dagli avvocati né dalla procura che è presente solo con requisitorie scritte. Il collegio è presieduto da Angela Tardìo . Non ci sono indicazioni sui tempi entro i quali sarà nota la decisione sul ricorso di Cospito.