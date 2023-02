Ricerca, sport e assistenza, 280 mila euro per 13 progetti vincenti

Sostegno della disabilità motoria e neuromotoria, ricerca scientifica, sport e assistenza. Sono questi i settori ai quali saranno devoluti, con tredici progetti selezionati, 280 mila euro da parte della Fondazione Giovan Battista Baroni durante una cerimonia che si tiene il primo marzo al Circolo Canottieri Aniene a Roma. Sono attesi, tra gli altri, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, della Salute, Orazio Schillaci e il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il testimonial sportivo è il campione il paralimpico di scherma Edoardo Giordan, reduce dalla medaglia d’oro conquistata alla Coppa del mondo a Washington.

I bandi indetti dalla Fondazione per la ricerca scientifica sono stati assegnati a tre centri che operano nel territorio della Regione Lazio, per un importo complessivo di 100 mila euro: la Fondazione Santa Lucia IRCCS per il progetto di valutazione sull'efficacia di un nuovo sistema multisensoriale per la riabilitazione dell'arto superiore nei sopravvissuti all'ictus, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di medicina dei sistemi per il suo studio sulla “cefalea a grappolo cronica farmacoresistente e neurostimolazione cerebrale”: un potenziale strumento innovativo di trattamento per ridurre il peso della malattia e all'Asl Roma 2 per aver proposto un progetto di teleassistenza e teleriabilitazione in pazienti affetti da lesioni motorie e neuromotorie.

Edoardo Giordan (foto Fondazione Baroni)

I bandi dedicati allo sport sono stati assegnati a cinque progetti per un totale di 80 mila euro all'associazione Asd Startup, propone corsi di basket dedicati a ragazzi affetti da autismo e disabilità per promuovere l’inclusione e la cultura dello sport, all'Asd Velasport con il progetto “Buon Vento” prevede l'organizzazione di vacanze “sportive” rivolte a persone con disabilità cognitiva, motoria e neuromotoria attraverso uscite in barca a vela sul lago di Martignano, all’Asd Arrampica Roma ha presentato corsi di arrampicata sportiva rivolti a ragazzi con svantaggi psicofisici, all'associazione Arca – Comunità il Chicco Onlus che propone una serie di attività motorie e sportive per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, che vivono nella loro Comunità, e, infine, all'Asd Sport United con il progetto “Lo sport è inclusivo” vuole continuare a diffondere la cultura dell'attività sportiva quale tramite di inclusione sociale delle persone con Autismo e disabilità intellettiva e relazionale.

Ad aggiudicarsi invece i bandi per l’assistenza e la solidarietà, per un importo totale di 100 mila euro sono stati cinque progetti: Pulcinella Lavoro Coop. Sociale Arl con “Valgo anch’io – X edizione”, che prevede l’inserimento professionale delle persone con disabilità attraverso la formazione nel settore della ristorazione. Il Centro per L’Autonomia Michele Iacontino con i corsi di formazione per la figura del consulente alla pari (peer counselor), destinato a persone disabili. Le mille e una Notte Cooperativa Sociale con “Prova di coraggio” presenta il progetto pensato per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità al fine di favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, mediante laboratori e attività in ambito naturalistico. L’Associazione Hermes APS con il progetto “Doggy Slurp”, prevede l’avvio di un’attività in un’ottica di “imprenditoria solidale” in cui siano le stesse persone in situazione di disagio a “lavorare in modo produttivo” e il Progetto Sinapsi Aps che propone per il secondo anno consecutivo, un percorso ricreativo/educativo denominato “Inclusion Summer Camp”, dedicato a bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale che non frequentano servizi diurni o residenziali. Saranno svolte attività grafiche ed espressive, attività sportive, piscina, attività ludiche di gruppo.

La Fondazione Baroni è attiva dal 1972 allo scopo esclusivo di promuovere la solidarietà e l’inclusione delle persone svantaggiate per disabilità. Il presidente è Giuseppe Signoriello