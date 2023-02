A quattordici giorni dal terremoto del 6 febbraio, la Turchia ha deciso oggi di interrompere le ricerche tranne che nelle due province più colpite, Kahramanmaras e Hatay. Lo ha annunciato l'agenzia governativa di soccorso (Afad). "In molte province le ricerche sono terminate. Continuano nelle province di Kahramanmaras e Hatay, in una quarantina di edifici", ha detto Unus Sezer, capo di Afad. Il terremoto di magnitudo 7,8 che ha devastato il sud del Paese e la Siria ha ucciso 40.689 persone solo in Turchia, secondo l'ultimo rapporto ufficiale diffuso domenica da Afad.

E' rientrata in Italia, con un volo di Stato atterrato nel tardo pomeriggio di ieri a Venezia, la salma di Angelo Zen, l'imprenditore italiano vittima del terremoto in Turchia, morto nel crollo dell'albergo dove alloggiava per motivi di lavoro a Kahramanmaras.

Il feretro di Zen, che risiedeva a Martellago (Venezia), è stato trasportato a Romano D'Ezzelino (Vicenza), dove era nato e dove vive la madre, e dove è stato disposto che possano visitarlo solo i parenti stretti.

La cerimonia funebre, secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina vicentina, verrà celebrata a Romano in forma strettamente privata, per volontà della famiglia, probabilmente la prossima settimana.

E' rientrato la scorsa notte in Italia il secondo team Italiano di soccorsi inviato ad Hatay, in Turchia, una delle regioni più colpite dal sisma, dove ha lavorato senza sosta per la ricerca e il recupero delle vittime. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Nel team anche 10 toscani, con sei vigili del fuoco (quattro del comando di Pisa, uno del comando di Massa Carrara e uno della Direzione regionale Toscana) e quattro sanitari tra medici e infermieri. Ad accogliere il team all'aeroporto di Pisa il Direttore regionale dei vigili del fuoco per la Toscana Marco Frezza e il comandante di Pisa Nicola Ciannelli.