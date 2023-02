Finito l'interrogatorio di Delmastro, due ore dal pm

E' terminato dopo circa due ore l'interrogatorio davanti ai pm di Roma per il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, indagato nell'indagine relativa all'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Il sottosegretario lasciando piazzale Clodio non ha voluto rispondere ai cronisti limitandosi a dire "buon lavoro".

"Abbiamo da subito chiesto le dimissioni di Delmastro e Donzelli per la gravità politica e istituzionale del loro comportamento. Le parole di Nordio in Aula hanno aggravato la loro situazione. Le dimissioni sono l'unica via d'uscita a prescindere dalle decisioni dei magistrati". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.