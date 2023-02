Delmastro in Procura per essere interrogato

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è arrivato da qualche minuto in Procura a Roma per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta aperta dopo l'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Delmastro è indagato nel fascicolo in cui si ipotizza il reato di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio.

Agenzia ANSA Delmastro indagato dalla procura di Roma - Politica Il sottosegretario potrebbe essere ascoltato venerdì sul caso Cospito. La difesa di FdI: "I documenti non sarebbero secretati, mentre sicuramente è coperta dal segreto l'indagine a suo carico, che invece sta sui giornali"" (ANSA)



"Abbiamo da subito chiesto le dimissioni di Delmastro e Donzelli per la gravità politica e istituzionale del loro comportamento. Le parole di Nordio in Aula hanno aggravato la loro situazione. Le dimissioni sono l'unica via d'uscita a prescindere dalle decisioni dei magistrati". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.