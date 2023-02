Al via il carnevale in Brasile, attesi 46 milioni in festa

Riprendono il via ufficialmente oggi, in Brasile, i festeggiamenti del Carnevale: dopo la paralisi dovuta alla pandemia di coronavirus, la versione 2023 della festa pagana più famosa del mondo dovrebbe attirare circa 46 milioni di persone in tutto il Paese. I dati sono del ministero del Turismo locale, che si aspetta numeri record nella prima edizione integrale del Carnevale, dopo che le sfilate del 2021 vennero annullate a causa del Covid-19 e quelle del 2022 limitate ad eventi chiusi e ad un numero ristretto di città per via delle restrizioni sanitarie.

Secondo le proiezioni della Confederazione nazionale del commercio (Cnc), citate dal governo brasiliano, le entrate generate nel settore turistico dal Carnevale in tutta la nazione saranno di circa 8,1 miliardi di reais (circa 1,46 miliardi di euro), il 26,9% in più rispetto al 2022. La cifra, se raggiunta, sarà la seconda più alta degli ultimi undici anni, dopo il 2020 (1,52 miliardi di euro).

I principali riflettori sono puntati, ovviamente, su Rio de Janeiro, nota per la maestosità delle sue scuole di samba e per le sfilate dei 'blocos de rua' (gruppi musicali di strada).

Questi ultimi, che per cinque giorni invaderanno le vie della metropoli carioca, ogni anno riscuotono sempre più successo sia per la loro gratuità, sia per la loro originalità. L'aspettativa è che circa cinque milioni di 'folioes' (persone in maschera) balleranno al ritmo dei 400 'blocos' in programma a Rio.

Secondo l'Ente brasiliano per la promozione del turismo (Embratur), il Carnevale di quest'anno in tutto il Brasile registrerà un numero record di turisti stranieri: sono infatti 80 mila quelli che avevano già comprato i biglietti all'inizio di gennaio, ben oltre i 55 mila che hanno visitato il gigante latinoamericano l'anno scorso.