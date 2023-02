AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per il 17 febbraio 2023

ROMA -Quirinale ore 12.30 Il presidente della Repubblica Mattarella incontra la presidente del Parlamento europeo Metsola; durante la visita a Roma, Metsola alle 9.20 a Campo de' Fiori con il sindaco di Roma Gualtieri; alle 10 incontra il presidente del Senato La Russa a Palazzo Madama e alle 10.45 il presidente della Camera Fontana a Montecitorio; alle 14.30 inaugura lo spazio interattivo Esperienza Europa in piazza Venezia 6c e tiene una conferenza stampa con i ministri degli Esteri Tajani e per gli Effari europei Fitto e il commissario Ue all'Economia Gentiloni

ROMA - Via 24 Maggio 43 ore 9.00 Apre il primo salone della creatività Made in Italy 'Generazione in campo', con i ministri dell'Agricoltura Lollobrigida e per lo Sport Abodi

PALERMO - Teatro Massimo, piazza Giuseppe Verdi ore 15.00 Cdp, 'Risorse e progetti per la Sicilia', roadshow dedicato a imprese e amministrazioni pubbliche, con il presidente Gorno Tempini e l'Ad Scannapieco

PADOVA - Padova Congress, Via Niccolò Tommaseo 59 Congresso della Fiom-Cgil, interviene il segretario generale della Cgil Landini

MONACO DI BAVIERA - Ue, Conferenza sulla sicurezza con il ministro degli Esteri Tajani

KIEV - Oms, briefing sull'impatto della guerra in Ucraina sulla sanità

CITTÀ DEL VATICANO - Tribunale vaticano ore 9.30 Nuova udienza del processo per la gestione dei fondi della Santa Sede

ROMA - Ministero della cultura ore 13.30 Presentazione del Museo Caruso con il ministro della Cultura Sangiuliano, il direttore generale dei Musei Osanna e il direttore di Palazzo Reale di Napoli Epifani

COURCHEVEL - Ore 10.00 Mondiali di sci, slalom gigante uomini

REGGIO EMILIA - Mapei Stadium ore 20.45 Serie A, Sassuolo-Napoli, ventitreesima giornata