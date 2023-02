Imbrattato Consiglio Toscana, ad agire Ultima generazione

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - La sede del Consiglio regionale della Regione Toscana di via Cavour 4 è stata imbrattata, poco prima delle 8 di questa mattina, con vernice gialla e rossa. Ad agire quattro attivisti del movimento ambientalista 'Ultima generazione', tre uomini e una donna.

I quattro sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Si tratta di un 21enne, di una 23enne, di un 42enne e di un 21enne. Dopo aver imbrattato il palazzo i quattro attivisti, spiegano i carabinieri, si sono seduti davanti alla sede del Consiglio esponendo lo striscione su cui era scritto 'Ultima generazione stop sussidi ai fossili'. Sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Firenze gli estintori utilizzati per imbrattare lo stabile. (ANSA).