AccadeOggi

LOMBARDIA E LAZIO - ore 7.00 apertura dei seggi per le elezioni Regionali, chiusura alle ore 15.00

ROMA - Scuola Ufficiali Carabinieri, via Aurelia, 511 ore 11.00 Inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-2023 con la presidente del Consiglio Meloni

BRUXELLES - Ue, previsioni economiche 2023-2024

BRUXELLES - riunione dell'Eurogruppo

BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Timmermans riceve il presidente della Banca europea per gli investimenti Hoyer

ROMA - The Dome Campus Luiss, viale Romania ore 16.00 Luiss Diplomatic Forum 2023, lectio magistralis del ministro degli Esteri Tajani su 'Diplomazia della crescita e futuro delle Relazioni Transatlantiche'

LISBONA - Presentazione del rapporto finale della commissione indipendente sugli abusi sessuali sui minori nella Chiesa cattolica portoghese

NEW YORK - Al via le udienze per l'uzbeko Sayfullo Saipov accusato di un attentato per conto dell'Isis a New York nel 2017

VERONA - Stadio Bentegodi ore 18.00 Serie A, Verona-Salernitana, ventiduesima giornata

GENOVA - Stadio Ferraris ore 20.45 Serie A, Sampdoria-Inter, ventiduesima giornata