Sanremo: bimbi di Tor Bella Monaca fanno il tifo per Ultimo

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - In occasione della serata finale del 73° Festival di Sanremo i bambini delle associazioni Fonte d'Ismaele e Medicina Solidale di Tor Bella Monaca, del tuscolano e dell'Ucraina mandano "un virtuale e grande in bocca al lupo a Ultimo" da sempre vicino a queste associazioni che nella capitale, in quartieri difficili, cercano di sostenere, recuperare e aiutare l'infanzia fragile e in difficoltà.

Ultimo non solo li ha più volte visitati, ma ha anche regalato loro un piccolo pianoforte per farli esercitare e per formare le nuove generazioni di musicisti. (ANSA).