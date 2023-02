Partono gli aiuti italiani per la Siria da Pisa

"Partono gli aiuti italiani per la Siria dall'aeroporto di Pisa. Grazie". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La Siria e la Turchia sono state colpite da violenti terremoti lunedì scorso con migliaia di morti.



In risposta alle conseguenze del terremoto dello scorso 6 febbraio in Turchia e Siria, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale continua a inviare aiuti nelle aree terremotate, anche in Siria. E' ora in partenza dall'aeroporto di Pisa un nuovo carico di aiuti che atterrerà nelle prossime ore a Beirut e sarà poi trasferito via terra in Siria. Si tratta di 4 autoambulanze e 14 medici, oltre a farmaci e materiali sanitari, offerti dal gruppo San Donato, che saranno destinati alla Mezzaluna Rossa siriana per l'assistenza alle popolazioni in Siria. Lo riporta la Farnesina. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha inoltre disposto un nuovo invio di squadre dell'Ambasciata d'Italia ad Ankara e dell'Unità di Crisi della Farnesina sui luoghi dell'emergenza. Nelle scorse ore un primo team dell'Ambasciata è stato inviato a Kahramanmaraş per agevolare le ricerche del connazionale Angelo Zen, mentre una seconda squadra è ad Antiochia per lavorare con la Protezione Civile italiana, anche in assistenza alla famiglia italo-siriana i cui corpi sono stati ritrovati oggi. Un volo speciale, allestito grazie alla Protezione Civile, è giunto inoltre questa mattina in Turchia con una squadra formata da donne e uomini dell'Unità di Crisi, dei Carabinieri e della Polizia Scientifica per esperire ulteriori ricerche a Kahramanmaraş.