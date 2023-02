Cospito trasferito all'ospedale San Paolo di Milano

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Alfredo Cospito è stato trasferito dal centro clinico del carcere di Opera al reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano. Da quanto si è appreso da ambienti carcerari e giudiziari milanesi, per l'esponente anarchico, che si trova al 41 bis e che sta portando avanti lo sciopero della fame da quasi 4 mesi, si è reso necessario il ricovero ospedaliero in quanto, oltre al cibo, si rifiuta di assumere anche gli integratori.

Sempre da quanto si è appreso da fonti del Dap e giudiziarie, Cospito si trova in una delle camere riservate ai detenuti in 41 bis. L'esponente anarchico è stato ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale milanese su indicazione dei medici. A disporre il suo trasferimento è stato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su indicazione dei sanitari, "in via precauzionale". (ANSA).