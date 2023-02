Bimbo di 4 anni muore in incidente, al volante c'era la madre

(ANSA) - SPRESIANO, 11 FEB - Un bambino di 4 anni è morto oggi in incidente stradale avvenuto a Spresiano (Treviso). Si trovava a bordo di un'auto guidata dalla mamma, una 34enne di origini straniere, quando, per cause da accertare, la vettura è improvvisamente sbandata, uscendo di strada e schiantandosi contro un albero. Arrivati sul posto i soccorsi, la donna è stata trasportata in stato di shock in ospedale, insieme al figlioletto, in condizioni gravissime. Ma poco dopo il bambino è deceduto, a causa della gravità delle lesioni riportate. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri di Treviso.

