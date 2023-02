Alcol a minori e aggressioni, chiusa 10 giorni la Capannina

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 11 FEB - Il locale la Capannina di Forte dei Marmi deve stare chiuso 10 giorni per un provvedimento di sospensione dell'attività preso dal questore di Lucca a causa di "gravi fatti che si sono verificati all'interno del pubblico esercizio, quali aggressioni e somministrazione di alcol ai minori". La questura ha agito a seguito di una segnalazione pervenuta dalla compagnia dei carabinieri di Viareggio, integrata da altri accertamenti svolti dal personale del commissariato di polizia di Forte dei Marmi.

Liti all'interno ed esterno del locale e discussioni che hanno alla fine coinvolto il personale di sicurezza sono state riferite dai carabinieri per più episodi avvenuti nell'ultimo trimestre. Episodi relativi ad aggressioni dove risultano coinvolti avventori. La Capannina è storico locale italiano che ha simboleggiato gli anni del boom economico, vicenda illustrata anche nel film 'Sapore di mare', e non ci sono mai stati, a memoria, problemi di violenze e ordine pubblico. Anche la clientela tipica appartiene a un target che in questo locale non si è mai recata per cercarvi eccessi e smodatezze bensì normale attività di svago. (ANSA).