Violenza sessuale: abusi su 28enne nel Milanese, un arresto

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Una commessa di un supermercato, seguita mentre in bici si recava a lavoro a Cornaredo (Milano) è stata aggredita nel parcheggio. Il presunto responsabile è ora stato arrestato dai Carabinieri di Milano, che hanno riferito oggi l'episodio. I fatti sono accaduti il 4 gennaio scorso, quando la giovane, una 28enne che fa il primo turno, quello dell'alba, intorno alle 5 si è recata in bici a lavoro. L'uomo, un 35enne ecuadoriano, residente a Rho (Milano), secondo le accuse l'ha prima seguita in auto e poi attesa a piedi, nel buio, gettandola a terra e commettendo atti sessuali. Quando lei si è riuscita a liberare ha urlato, chiedendo aiuto e in suo soccorso sono usciti i colleghi, mentre l'uomo è fuggito. La sua auto è però stata immortalata da alcune telecamere e così i Carabinieri di Cornaredo lo hanno rintracciato per strada, a Rho, il 9 gennaio successivo, mentre guidava quella stessa vettura, senza patente e ubriaco. A casa poi hanno anche trovato un indumento, una felpa bianca, che la vittima ricordava. Il 4 febbraio l'uomo è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. (ANSA).