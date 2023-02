Incendio in appartamento, 85enne muore nel Foggiano

(ANSA) - MANFREDONIA, 10 FEB - Un'anziana di 85 anni di Manfredonia (Foggia), è morta in un incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno della sua abitazione che si trova in via San Francesco. A quanto si apprende il rogo sarebbe partito da una stufa utilizzata dalla donna per scaldarsi. In pochi attimi le fiamme hanno avvolto gli abiti della vittima che viveva sola in casa. Sono stati alcuni vicini ad allertare i vigili del fuoco che con non poca fatica hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche il personale del 118 che non ha potuto far altro che costatare il decesso dell'85enne. (ANSA).