Giorno ricordo:cerimonia a foiba Basovizza commemora vittime

(ANSA) - TRIESTE, 10 FEB - Con una cerimonia solenne al Monumento nazionale della Foiba di Basovizza si celebra oggi sul Carso triestino il Giorno del Ricordo, per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Le celebrazioni al Monumento sono promosse dal Comune di Trieste e dal Comitato per i Martiri delle foibe.

Presenti, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, la capogruppo dem alla Camera, Debora Serracchiani, autorità civili e militari. Nell'area della cerimonia sono schierati i gonfaloni, tra gli altri, dei Comuni di Trieste e Muggia e della Regione Fvg. Sono inoltre esposte bandiere e labari delle rappresentanze legate agli esuli. Presente anche il vessillo della X Mas. Tra il pubblico sono diversi gli studenti degli istituti locali che assistono alla commemorazione. Dopo la cerimonia dell'Alzabandiera, alla presenza di un picchetto del Reggimento Piemonte Cavalleria 2/o, sono stati resi gli onori ai martiri delle foibe e sono state deposte davanti alla grande foiba corone d'alloro da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte della Regione Fvg e del Comune di Trieste, da parte del presidente del Comitato per i Martiri delle Foibe e della Lega Nazionale, Paolo Sardos Albertini, e una corona da parte dei rappresentanti delle associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Subito dopo è stato suonato il silenzio. (ANSA).