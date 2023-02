Ciriani, fa male che per tv esistano tragedie serie A e B

(ANSA) - TRIESTE, 10 FEB - "Fa male vedere che anche per la televisione pubblica dello Stato esistono ancora tragedie di serie A e di serie B: trasmissioni in cui si dà voce a tutti ma pare non ci siano 30 secondi per dar voce al dolore e al ricordo delle foibe e dell'esodo di fiumani, istriani e dalmati".Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, dal palco a Basovizza. In riferimento anche a Sanremo,ha precisato a margine."Spero oggi il festival" celebri il Giorno del Ricordo, "non dipende da me, non voglio interferire con Sanremo, dovrebbe essere solo una trasmissione di canzonette ma vedo è diventato il luogo politico per eccellenza". (ANSA).