Arbitra sospende gara, chiusa in stadio

È rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo tra i giocatori. È accaduto ad un arbitro donna in provincia di Brescia. Stando a quanto riportato dall'edizione locale del Corriere della Sera, l'arbitro donna ha deciso di sospendere per rissa la partita tra Darfo e Carpenedolo e "quando usciva dagli spogliatoi si rendeva conto di essere stata abbandonata e chiusa dentro l'impianto", recita il comunicato della Lega nazionale dilettanti. Le due società sono state multate. Quella di casa anche per "l'inidonea assistenza all'arbitro". (ANSA).