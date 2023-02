Regioni: Emiliano, terzo mandato?Se c'è bisogno sono disponibile

(ANSA) - BARI, 09 FEB - Il governatore pugliese Michele Emiliano non esclude l'ipotesi di un terzo mandato alla guida della Regione Puglia: "È presto parlarne, la situazione è in continua evoluzione. La nostra è una squadra larga, efficiente e ricca di personalità capaci, a cominciare da Antonio Decaro. È ovvio, comunque che bisognerà tener conto dell'evoluzione del quadro politico", ha detto oggi al termine di una riunione di maggioranza. "Si parla di legge terzo mandato nelle Città Metropolitane e nei Comuni - ha aggiunto - si parla della stessa legge per le Regioni, ma il ventaglio di persone candidabili ai diversi ruoli resta ampio. Non c'è nessuna esclusività. Da sempre mi pongo il problema della generazione successiva e della partecipazione alle scelte. Fermo restando che, se avranno bisogno ancora di me, sarò ben contento di garantire la mia disponibilità e il mio contributo". (ANSA).