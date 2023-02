Inverte marcia in autostrada, una donna morta, altra è grave

(ANSA) - VILLESSE, 09 FEB - Una donna, di 82 anni, è morta mentre un'altra, di 45 anni, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A34, a Villesse (Gorizia). A causare il sinistro è stata l'anziana, che alla guida di un un'utilitaria ha invertito improvvisamente il proprio senso di marcia, dirigendosi contromano e provocando uno scontro frontale. La 45enne viaggiava invece su un veicolo di grossa cilindrata, con targa serba, che procedeva regolarmente, in direzione Villesse. Altre tre persone, tra cui un ragazzo di 16 anni, che occupavano l'auto assieme alla 45enne, sono rimaste ferite in maniera seria ma non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto informa la concessionaria autostradale, lo scontro è avvenuto poco prima del piazzale della barriera che connette la A34 con la A4. Il tremendo urto è avvenuto poche decine di secondi dopo l'inversione di marcia. L'anziana, che risiede in zona, si era appena immessa in autostrada dall'innesto dei centri commerciali. Giunta in prossimità della barriera di Villesse, da cui ci si immette unicamente in A4, la donna ha improvvisamente invertito il senso di marcia, probabilmente dopo essersi accorta di avere sbagliato direzione.

Secondo quanto si apprende, l'anziana è deceduta all'istante, mentre l'altra donna, in condizioni critiche, è stata portata in elicottero all'ospedale di Udine. Gli altri tre feriti sono stati soccorsi da altre due ambulanze inviate sul posto dalla Sores Fvg, oltre ai primi due mezzi che erano giunti nell'immediatezza della chiamata di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Sores Fvg, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. (ANSA).