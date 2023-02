Incidenti sulle strade sarde, due morti e cinque feriti gravi

(ANSA) - CAGLIARI, 09 FEB - Due morti e cinque feriti, dei quali uno in pericolo di vita. E' il tbilancio di tre distinti incidenti stradali avvenuti tra questa notte e l'alba nelle strade della Sardegna.

Questa mattina, forse per un malore o per l'asfalto ghiacciato, un muratore 58enne originario di Sorso ma residente a Nulvi, nel Sassarese. è morto sulla strada provinciale 17: Angelo Marongiu era alla guida della sua Matiz quando ha perso il controllo dell'auto che è andata a sbattere contro dei massi a bordo della carreggiata e si è poi ribaltata. L'uomo è morto sul colpo.

A perdere la vita, attorno alle 22.30, è stato, invece, un 38enne di Domusnovas, Marco Gessa, che per evitare la carcassa di una volpe che si trovava sulla carreggiata lungo la strada provinciale Sp2 tra Carbonia e Villamassargia, nel Sulcis, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon invadendo la carreggiata opposta e andando a scontrarsi contro un Fiat Doblò condotto da una studentessa 31enne di Iglesias, che in quel momento transitava nella direzione di marcia opposta.

L'uomo, a causa delle ferite riportate, è deceduto sul posto mentre la donna è stata trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari ma non è in pericolo di vita. I rilievi sul posto sono stati eseguiti dai carabinieri del Radiomobile di Carbonia.

Sempre ieri, sulla strada Statale 197 all'altezza del km 32 in territorio di Villamar (Sud Sardegna), due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, hanno estratto vive, ma in gravi condizioni, 4 persone dai veicoli coinvolti. Una donna, la conducente di una Citroen C3, è in pericolo di vita a causa dei molteplici traumi subiti. (ANSA).