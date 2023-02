Forti temporali e vento fino a domani tra Sicilia e Calabria

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Un uragano mediterraneo è previsto sulla Sicilia, dove è già in corso una forte perturbazione. In arrivo venti di tempesta, piogge torrenziali e nevicate storiche, in particolare tra il settore orientale dell'isola e la bassa Calabria. Lo afferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, che conferma la struttura ciclonica che spaventa parte del Sud e che potrebbe portare disagi fin sulla Sardegna orientale. Si tratta di un ciclone in risalita dalla Tunisia con un 'cuore caldo': in arrivo nubifragi di neve su Etna e Aspromonte, accumuli di neve fresca superiori al metro e mezzo in 48 ore. Previste anche piogge torrenziali fino a domani, soprattutto sulla Sicilia ionica. Da Portopalo di Capo Passero fino a Messina i cumulati potrebbero superare i 200 mm di pioggia. Questo potenzialmente potrebbe causare alluvioni lampo e un elevato rischio idrogeologico per colate di fango. La possibilità di avere un uragano mediterraneo a febbraio, remota fino a pochi anni fa, non è esclusa nelle prossime ore a causa principalmente di 2 fattori: l'afflusso di aria gelida dalla Russia e la presenza sul mare di aria calda ed umida.

Nel dettaglio - Giovedì 9. Al Nord: sole e freddo. Al Centro: instabile sulle adriatiche con neve fin sulle coste, fenomeni anche sulla Sardegna orientale con neve in collina. Al Sud: grave maltempo in Calabria e Sicilia con tanta neve oltre i 500 metri specie sui settori tirrenici ed ionici.

- Venerdì 10. Al Nord: sole; molto freddo al mattino. Al Centro: prevalenza di sole, molto freddo al mattino. Al Sud: ancora forte maltempo su Sicilia e Calabria, migliora in serata.

- Sabato 11. Al Nord: sole e freddo durante la notte. Al Centro: prevalenza di sole, ma freddo fino al mattino. Al Sud: tempo in deciso miglioramento.

Tendenza: rimonta dell'Anticiclone con ritorno del sole; ancora freddo nella notte, aumento sensibile delle temperature massime fino a 19°C anche al Nord. (ANSA).