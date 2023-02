Terremoto 3.5 a Siena, nessun danno

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle 21:51, con epicentro a Siena e ad 8 chilometri di profondità. Non bengono segnalati danni, anche se la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Due minuti più tardi è stata registratta un'altra scossa, di magnitudo 2.4 a una profondità di 9 chilometri e con epicentro a 2 chilometri da Siena. Tanta gente è scesa in strada, in città e in comuni limitrofi al capoluogo. (ANSA).