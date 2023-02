Spagna: anche la principessa Sofia studierà in Galles

(ANSA) - MADRID, 06 FEB - La Casa Reale spagnola ha comunicato che la 15enne principessa Sofia, secondogenita dei reali Felipe VI e Letizia, frequenterà un college situato in Galles e appartenente alla rete internazionale United World Colleges per gli ultimi due anni scolastici del suo ciclo d'istruzione secondaria (2023-2024 e 2024-2025). Sofia seguirà i passi della sorella maggiore Leonor, prima erede al trono, che è attualmente impegnata in questa fase del ciclo di studi nello stesso college britannico (Uwc Atlantic College).

Come si apprende in una nota, il programma del corso di studi di Sofia, che ha "concluso positivamente tutto il processo di selezione richiesto", comprenderà materie umanistiche e scientifiche, così come aspetti quali ricerca, discipline sportive e servizi in favore della collettività. Il biennio costerà 74 mila sterline, un prezzo che verrà coperto dai reali stessi, aggiunge il comunicato. (ANSA).