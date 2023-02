Regionali: Fedriga, mia lista valore aggiunto per coalizione

(ANSA) - UDINE, 06 FEB - "La mia lista civica si aggiunge alla coalizione di centrodestra, è complementare a tutte le forze e non alternativa, mi auguro possa portare un valore aggiunto alla coalizione stessa, e un'opportunità in più per i cittadini che decideranno di sceglierci premiando il nostro buon governo di questa regione negli ultimi cinque anni". Lo ha detto oggi il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, presentando a Udine il simbolo della sua lista "Fedriga Presidente", che appoggia la sua candidatura a governatore del Fvg alle prossime regionali.

"Un simbolo semplice, con un messaggio forte e immediato", ha spiegato Fedriga. "Nella lista Fedriga presidente ci saranno non solo persone che provengono dalla Lega, il partito a cui appartengo, ma anche da altre forze politiche di centrodestra, e da un mondo civico che non ha mai avuto esperienze politiche. La lista non vuole chiudersi, vuole aprirsi e dare questa opportunità all'elettore". I nomi dei candidati, ha annunciato Fedriga, "47, saranno presentate" nelle singole province nei prossimi giorni".

Ai giornalisti che gli hanno chiesto come mai non apparisse nel simbolo il nome di Salvini, e come anche questo non sia presente sul simbolo della Lega per le regionali, Fedriga ha risposto che "ci sono già esperienze di questo tipo nel resto d'Italia, ad esempio a Genova con Bucci candidato sindaco. Come sapete - ha proseguito - non sono più coordinatore del partito in questa regione, la Lega fa delle scelte a seconda della tornata elettorale che si trova di fronte, e la Lega in Fvg ha legittimamente scelto di mettere il mio nome sul suo simbolo come accaduto con Bucci". (ANSA).