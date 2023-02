Caso Vattimo, condannato l'assistente Caminada

Due anni di reclusione è la condanna inflitta dal Tribunale di Torino a Simone Caminada, assistente e compagno di Gianni Vattimo, processato per circonvenzione di incapace ai danni del filosofo. Secondo l'accusa avrebbe approfittato delle fragilità del professore per interessi personali ed economici. Lo stesso Vattimo - oggi non presente in aula - ha sempre detto di non essere mai stato raggirato da Caminada.