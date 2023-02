Agguato ad Alatri: oggi veglia ad una settimana dall'omicidio

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Si terrà questa sera alle 21, nella chiesa delle Mole ad Alatri, una veglia in ricordo di Thomas Bricca, il 19enne ucciso a colpi di pistola in un agguato nel centro cittadino. L'iniziativa, lanciata dal parroco don Luca Fanfarillo, arriva ad una settimana esatta dall'omicidio, per i cui responsabili non sono ancora stati arrestati. Al momento, infatti, non ci sono indagati, ma soltanto sospetti da parte degli investigatori, coordinati dalla procura di Frosinone.

Domani mattina, all'obitorio del cimitero romano del Verano, si terrà l'autopsia sul corpo del ragazzo. Gli esami, condotti dal professor Giorgio Bolino, potranno dare ulteriori risposte su quanto avvenuto lunedì sera quando due persone a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco contro il gruppo del quale faceva parte Thomas. Il ragazzo è stato colpito in testa ed è morto dopo oltre 40 ore di agonia all'ospedale San Camillo di Roma.

(ANSA).