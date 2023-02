Tamponamento tra due autobus Atac a Roma, tre feriti

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Tamponamento tra due autobus Atac ieri sera a Roma. L'autista di uno dei mezzi è rimasto incastrato e per liberarlo è stato necessario l'intevento dei vigili del fuoco che hanno utilizzato un carro sollevamenti. Il conducente è stato poi affidato alle cure del 118. Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e classificate con il 'codice giallo' L'incidente è avvenuto alle 22.30 in viale Angelico tra due mezzi delle linee 32 e 69. E' intervenuta la Polizia di Roma Capitale. (ANSA).