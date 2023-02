Presidio per Cospito al carcere Opera, insultati i giornalisti

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Fate schifo, lavorate sulla pelle della gente". Così alcuni dei manifestanti si sono rivolti ai cameramen e ai fotografi che tentavano di riprendere e fotografare gli striscioni appesi in solidarietà di Alfredo Cospito e contro il 41bis davanti al carcere di Opera, alle porte di Milano.

"Sciacalli del c... poi fra un po' arrivano le pietre...giornalisti al servi di questo Stato.. poi vi lamentate quando arrivano le pietre". I manifestanti sono poi partiti in corteo nei prati per avvicinarsi alle mura del carcere e portare un saluto a tutti i detenuti. (ANSA).