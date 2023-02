Cospito: corteo Roma, bottiglie e fumogeni, alcuni fermati

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Sono stati fermati dalla polizia durante il corteo a Roma in solidarietà ad Alfredo Cospito alcuni dei manifestanti e sono stati portati in Questura, dopo i disordini, per essere identificati. La loro posizione sarà valutata nelle prossime ore. Nel pomeriggio infatti, i manifestanti, arrivati sulla via Prenestina, hanno tentato di costruire delle barricate e hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie verso le forze dell'ordine che, per respingerli, hanno fatto una serie di cariche di alleggerimento. Sono stati circa 800 i partecipanti al corteo, partito da piazza Vittorio fino a Largo Preneste secondo le fonti di polizia. (ANSA).