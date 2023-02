Boscaiolo schiacciato da un albero, morto

(ANSA) - PORDENONE, 04 FEB - Un boscaiolo è morto, schiacciato da una grande pianta, nel tardo pomeriggio di oggi a Navarons di Meduno (Pordenone). Per cause tuttora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, l'uomo è stato rinvenuto esanime in un bosco non lontano dal paese: secondo una ricostruzione, il boscaiolo - che risiede in zona e stava facendo legna per necessità domestiche - sarebbe stato schiacciato da un albero mentre stava operando su un'altra pianta.

Sul posto hanno operato i sanitari dell' elicottero di soccorso Fvg e di un'ambulanza dell'ospedale di Maniago e i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto nel bosco. Per il recupero della salma, già autorizzato dalla Procura della Repubblica di Pordenone, stanno operando i tecnici del Soccorso Alpino di Maniago. (ANSA).